Atlético boekt cruciale zege en zet Sevilla buitenspel in titelstrijd

Atlético Madrid heeft zondag een belangrijke stap gezet in de strijd om de derde plek. Dankzij een 3-1 zege op Sevilla komt de ploeg van Diego Simeone op twee punten van de nummer drie van LaLiga. Sevilla moet daardoor omlaag kijken; de landstitel lijkt definitief een utopie te zijn geworden. De achterstand op Real Madrid bedraagt acht punten, terwijl de koploper nog een duel tegoed heeft.

Simeone moest al na twee minuten ingrijpen, want Sime Vrsaljko kon na een botsing met Sergio Escudero niet meer verder. De trainer zag verder een eerste helft waarin Atlético zelden gevaarlijk werd. Een van de weinige serieuze kansen kwamen op naam van Kévin Gameiro, die na twaalf minuten de lat trof nadat hij de bal over doelman Sergio Rico probeerde te wippen. Verder slaagde Sevilla erin om Atlético in bedwang te houden, waardoor een standaardsituatie uitkomst moest bieden voor los Colchoneros.

Koke nam de 3-0 voor zijn rekening.

Antoine Griezmann mocht aanleggen voor een vrije trap en besloot niet meteen te schieten, maar opteerde voor een voorzet. Diego Godín stond vrij en kopte eenvoudig raak. Griezmann gaf alweer zijn elfde assist van het seizoen; in zijn vorige twee seizoenen kwam Griezmann tot een gecombineerd totaal van tien in alle competities. Op slag van rust kreeg Atlético opnieuw een vrije trap. Yannick Ferreira Carrasco vond Griezmann, die naast kopte en naliet om een nog betere ruststand te realiseren.

Ook in de tweede helft was Griezmann niet gelukkig met het hoofd. Zes minuten na de onderbreking leverde landgenoot Gameiro een afgemeten voorzet op de Franse spits, die opnieuw naast mikte. Na een uur had Griezmann desondanks het zelfvertrouwen om zich over een vrije trap te ontfermen en dat deed hij feilloos: de bal zeilde prachtig binnen via de onderkant van de lat. Koke zorgde met een intikker voor de definitieve beslissing. Sevilla deed nog iets terug: Joaquin Correa beloonde zichzelf na een knappe individuele actie.