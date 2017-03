Van der Heijden rekent niet op Oranje: ‘Saai antwoord he?’

De spoeling is momenteel dun in de laatste linie van het Nederlands elftal en dat deed bondscoach Danny Blind er deze week toe besluiten om de pas zeventienjarige Matthijs de Ligt op te nemen in de selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije en het oefenduel met Italië. Jan-Arie van der Heijden was allicht een andere optie geweest voor Blind, maar die liet de Feyenoord-verdediger uiteindelijk links liggen ten faveure van de jonge Ajacied.

Van der Heijden werd zondagmiddag na afloop van het met 1-2 gewonnen competitieduel bij sc Heerenveen gevraagd naar de keuze van Blind. "Ik kan er wel van alles over roepen, maar feit is dat ik er niet bij zit. Dus ik kan weinig zeggen over Oranje", tekende het Algemeen Dagblad op uit de mond van de 29-jarige stopper.

"Ik reken nergens op", vervolgde Van der Heijden, die momenteel met Feyenoord fier aan kop gaat in de Eredivisie. De voorsprong op titelconcurrent Ajax bedraagt zes punten. "Ik speel mijn wedstrijden en probeer een zo goed mogelijk niveau te halen. Natuurlijk heb ik veel reacties gekregen na vrijdag, maar ik concentreer me op Feyenoord en niet op Oranje. Saai antwoord hè?", besloot de linkspoot.