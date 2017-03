Vilhena redt Feyenoord: ‘Daar ben ik natuurlijk heel blij mee’

Tonny Vilhena kroonde zich zondagmiddag tot de matchwinner door in de tweede helft het winnende doelpunt te maken voor Feyenoord (1-2). “Daar ben ik natuurlijk heel blij mee, maar het belangrijkst is dat we als team voor de drie punten hebben gevochten”, aldus de middenvelder op de website van de Rotterdammers.

Vilhena vond Feyenoord in de eerste helft niet goed spelen, maar zag dat de formatie van Giovanni van Bronckhorst na de verplichte onderbreking liet zien ‘wat we echt in huis hebben’: “In de kleedkamer zeiden tegen we elkaar: we moeten gaan voetballen, dát is waar we goed in zijn. Dat hebben we gedaan en doordat we ook beter in de duels kwamen, kwamen we ook beter in de wedstrijd. Uiteindelijk hebben we verdiend gewonnen.”

Van Bronckhorst oordeelde voor de camera van FOX Sports dat Feyenoord ‘karakter’ heeft getoond: “We stonden achter, zaten niet in de wedstrijd en wisten het toch om te buigen. Dat getuigt van karakter”, zei hij. Door het puntverlies van Ajax heeft Feyenoord nu zes punten meer dan Ajax.