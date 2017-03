PEC Zwolle schrijft geschiedenis met overwinning in IJsselderby

PEC Zwolle heeft de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles zondagmiddag in zijn voordeel weten te beslissen. Het elftal van Ron Jans kende een valse start op bezoek bij de aartsrivaal, maar rechtte vrijwel direct de rug en won in de slotfase uiteindelijk verdiend in Deventer: 1-3. PEC Zwolle, dat voor het eerst in de geschiedenis van de Eredivisie tweemaal in één seizoen van Go Ahead wint, stijgt door de overwinning naar een elfde plaats in de Eredivisie, terwijl Go Ahead hekkensluiter blijft.

Het publiek in De Adelaarshorst werd een spectaculaire openingsfase voorgeschoteld. Go Ahead ging furieus van start en zag zijn aanvallende intenties na amper drie minuten spelen reeds beloond worden met een doelpunt. Aanvalsleider Elvis Manu bracht het leder met de buitenkant van de voet in het strafschopgebied van PEC, waar de opgestoomde Pedro Chirivella geheel vrijstaand binnen kon tikken.

Het antwoord van PEC liet vervolgens echter niet lang op zich wachten. De ploeg van Jans toonde zich allerminst onder de indruk van de bliksemstart van de aartsrivaal en trok de stand vrijwel onmiddellijk gelijk. Een schitterende crosspass van Ouasim Bouy werd met het hoofd verlengd door Nicolai Brock-Madsen, waarna Queensy Menig alleen op Theo Zwarthoed afkon. De huurling van Ajax omspeelde de doelman eenvoudig en schoof de bal voorts eenvoudig in een leeg doel: 1-1.

Na de gelijkmaker ging de storm aanvankelijk liggen aan de IJssel. De twee teams waren aan elkaar gewaagd in het restant van de eerste helft, al bleven grote kansen voor beide doelen uit. In het tweede bedrijf maakte PEC de meeste aanspraak op de overwinning. De bezoekers creëerden enkele goede mogelijkheden aan de hand van uitblinker Mustafa Saymak, maar Theo Zwarthoed weigerde aanvankelijk de capituleren voor de aanvalsdrift van PEC.

Zwarthoed redde onder meer op pogingen van Youness Mokhtar en Saymak zelf en hield Go Ahead daarmee lang op de been. PEC zocht echter nadrukkelijk naar de 1-2 en kreeg zeven minuten voor tijd alsnog loon naar werken. Django Warmerdam werd op fraaie wijze weggestoken door Saymak en bracht de Zwollenaren met een schuiver uiteindelijk verdiend op voorsprong. Go Ahead moest vlak voor tijd ook nog een derde goal incasseren, doordat Bram van Polen raak schoot vanaf elf meter en daarmee de zege veiligstelde voor PEC.