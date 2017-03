Vilhena deelt Karsdorp elleboog uit: ‘Hij zet hem wel erg hoog in, hè’

Tonny Vilhena was dolblij na zijn winnende treffer in de uitwedstrijd van Feyenoord tegen sc Heerenveen (1-2). De middenvelder, die mocht meedoen door het hoger beroep dat loopt tegen zijn schorsing vanwege een elleboogstoot tegen Mathias Pogba, slachtofferde echter Rick Karsdorp tijdens zijn dansje.

Karsdorp kwam te dichtbij en kreeg de elleboog van Vilhena tegen zijn mond. "Mijn tanden zitten er volgens mij nog in", lachte de verdediger in gesprek met FOX Sports. "Als je vandaag zo'n tweede helft speelt moet alles ervoor wijken. Dan kan er ook wel zo'n elleboog bij. Het is ook niet erg, als mijn tanden er maar inblijven."

Karsdorp vreesde voor een bezoek aan de tandarts. "Ik dacht dat mijn tand los zat. Daarom liep ik ook even naar de zijkant en gaf ik aan dat het een elleboog was. Hij zet hem wel erg hoog in, hè", knipoogde de verdediger. Volgens Karim El Ahmadi heeft Feyenoord het aan zichzelf te wijten dat het duel zo spannend was.

"In uitwedstrijden zijn we af en toe nog te voorzichtig. Maar als wij gaan druk zetten, net zoals in De Kuip, maken we het onszelf veel makkelijker. Als we dat wel doen kunnen we heel veel tegenstanders overlopen", zo verzekerde de middenvelder.