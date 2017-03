‘Ik bloei op, maar ik voel me niet de beste speler van de Premier League’

Chelsea trok afgelopen zomer bijna veertig miljoen euro uit om N'Golo Kanté los te weken bij Leicester City en beleeft voorlopig veel plezier aan de aankoop van de middenvelder. Kanté maakt dit seizoen grote indruk in het shirt van the Blues en geldt als favoriet voor het winnen van de PFA Player of the Year award, de prijs voor de beste speler uit de Engelse competitie. De Fransman blijft echter met beide benen op de grond staan.

"Ik bloei op, maar ik voel me niet de beste speler van de Premier League", vertelt Kanté aan Telefoot. "Er zijn veel goede spelers en ik ben van mening dat meer spelers van Chelsea die award zouden verdienen." Kanté is dit seizoen een vaste waarde bij Chelsea. De Fransman verscheen in 27 competitiewedstrijden aan de aftrap en speelde bovendien vier duels in de diverse bekertoernooien in Engeland. In totaal was hij daarin goed voor twee doelpunten.

Chelsea boekte zaterdagmiddag een overwinning op bezoek bij Stoke City (1-2) en verstevigde daarmee zijn koppositie in de Engelse competitie. "We moeten het nu van wedstrijd tot wedstrijd bekijken", vervolgt Kanté. "Zo denkt iedereen er bij Chelsea over en het is zaak om die focus te behouden."