Manchester United bewijst ongelijk van Mourinho en klimt naar vijfde plek

José Mourinho ging er donderdag na het Europa League-duel met FK Rostov van uit dat Manchester United zondag bij Middlesbrough zou verliezen. Ondanks het gemis van Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba en Ander Herrera en de vermoeidheid bij sommige spelers, zegevierden the Mancunians met 1-3 in het Riverside Stadium. Door de zege staat Manchester United momenteel vijfde.

Een rake kopbal van Marouane Fellaini was het enige verschil tussen Middlesbrough en Manchester United in de eerste helft. Mourinho zag lijdzaam toe hoe zijn team er niet in slaagde om de wedstrijd tegen Boro al voor rust te beslissen. Terwijl de thuisploeg er amper in slaagde om David de Gea op de proef te stellen, op een inzet van Gastón Ramirez in de elfde minuut na, liet United diverse kansen liggen.

Victor Valdés bleek een sta-in-de-weg voor de bezoekers. De doelman keerde tot tweemaal toen een inzet van Marcus Rashford en had ook een antwoord op een rebound van Antonio Valencia. Valdés kon de 0-1 na een half uur spelen echter niet voorkomen. Ondanks de aanwezigheid van vier spelers van Middlesbrough in het strafschopgebied, kon Fellaini een indraaiende voorzet van Ashley Young met een kopbal beantwoorden.

In het eerste kwartier na rust gebeurde er vrij weinig: Middlesbrough kwam kwaliteit tekort, terwijl United op de voordelige marge leunde. Een pegel van Lingard in de 63e minuut gooide de wedstrijd op het juiste moment op slot. Hij mocht ongehinderd oprukken richting het strafschopgebied van Valdés en schoot het leer op prachtige wijze in de bovenhoek van het doel: 0-2.

Interim-manager Steve Agnew bracht Adama Traoré en Rudy Gestede binnen de lijnen en de dubbele wissel sorteerde effect. Laatstgenoemde ontving de bal van Maarten de Roon, die Chris Smalling te slim af was, en maakte van dichtbij zijn eerste Premier League-doelpunt voor de thuisploeg. De drie punten gingen echter naar de bezoekers, die in de extra tijd via Young voor een derde keer toesloegen. Valdés gleed uit en vervolgens was het voor de vleugelspeler een koud kunstje om zijn tweehonderdste Premier League-duel met een doelpunt te bekronen.