Bazoer twijfelt over Jong Oranje: ‘Maar zo werkt het bij mij niet’

Riechedly Bazoer werd deze week opgeroepen voor Jong Oranje, maar twijfelt om in te gaan op de uitnodiging van Art Langeler. De bondscoach merkte in een gesprek met de middenvelder van VfL Wolfsburg dat de absolute wil ontbreekt bij de ex-Ajacied en wanneer hij besluit af te zeggen, kan dat in de toekomst gevolgen hebben.

Het is afwachten of Bazoer volgende week aan de aftrap verschijnt bij de oefenduels met Jong Finland en Jong Oostenrijk. “Je speelt niet alleen in Jong Oranje als het je als speler of club goed uitkomt. Je speelt altijd voor Jong Oranje”, stelde Langeler zondag bij De Tafel van Kees op FOX Sports. ”Straks gaan clubs en spelers ongetwijfeld weer denken dat het vriendschappelijk is en dat het niet belangrijk is, maar dat ze er wel bij willen zijn als het om een belangrijke wedstrijd gaat. Maar zo werkt het bij mij niet.”

Bazoer twijfelt volgens Langeler omdat hij net in de basis staat bij Wolfsburg. “Dat is typisch een voorbeeld van een jongen die bij zijn club even meedoet en Jong Oranje komt dan even niet zo goed uit. Ik heb tegen hem gezegd dat hij zelf moet kiezen”, vervolgde de keuzeheer. “Als hij afzegt, kan dat consequenties hebben. Als hij straks op de bank zit bij zijn club of het wordt vervelend voor hem daar, ga ik hem niet zomaar weer oproepen. Ik heb hem even de tijd gegeven om daarover na te denken, maar het zou me niet verbazen als hij niet voor ons gaat spelen.”

Langeler wil dat er een einde komt aan de afzeggingen voor Jong Oranje wanneer het gaat om oefenwedstrijden. “Je moet gewoon heel graag willen en je moet altijd heel graag willen. Als je niet wil of niet kan, prima, dan gaan wij verder met jongens die wel heel graag willen. Ik denk dat dat de manier is om het te doen.”