‘Waarom moet Danny Blind wachten tot hij twintig jaar is?’

Matthijs de Ligt is door bondscoach Danny Blind opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. De pas zeventienjarige verdediger maakt dit seizoen veel indruk in het shirt van Ajax en mag hopen op zijn debuut tegen Bulgarije of Italië later deze maand. Hij kreeg het nieuws te horen uit de mond van trainer Peter Bosz, die al langer op de hoogte was van de plannen van Blind.

De Ligt dacht dat Bosz een grap maakte. NOS-commentator Frank Snoeks reageerde aanvankelijk net zo verbaasd als De Ligt, maar hij vindt de beslissing van Blind logisch én stoer. "Hij is er niet zomaar bij gekomen. Blind mist het vaste koppel in de verdediging (Virgil van Dijk en Jeffrey Bruma, red.) en hij móet winnen van Bulgarije", vertelt Snoeks in gesprek met de NOS.

"Waarom moet Blind wachten tot hij twintig is? Waarom moet Blind wachten tot hij vijftig eredivisieduels heeft gespeeld? Wat kan Blind het schelen dat hij nog maar zeventien is?", vraagt Snoeks zich openlijk af. "Hij moet winnen van Bulgarije en dat moet hij doen met de spelers die op dit moment het best zijn. Natuurlijk het liefst met veel internationale ervaring. Met verdedigers die bij Real Madrid spelen. Maar die heeft Nederland niet."