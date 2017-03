‘Subtoppers uit een grote competitie gaan Toornstra niet halen, denk ik’

Er waren vaak twijfels over Jens Toornstra, maar de middenvelder komtop basis van strijdlust altijd bovendrijven. Bij ADO Den Haag, FC Utrecht en Feyenoord liet hij zien dat hij wel degelijk het respectievelijke niveau aan kon. Toornstra kan dat alleen maar beamen. "Ik werk mij altijd in het team en ga in het niveau mee. Zo ben ik."

Toornstra, 27 jaar, was dit seizoen al goed voor tien doelpunten en is misschien wel bezig aan zijn beste seizoen ooit. "Ja, dat denk ik wel. Bij FC Utrecht heb ik ook een goed jaar gespeeld, maar bij een topclub is dat toch lastiger", vertelt de middenvelder in gesprek met de NOS. Ook bij ploeggenoot Dirk Kuyt waren er altijd twijfels over zijn niveau. "Of ik me aan hem spiegel? Ik niet, dat doen jullie vooral. Maar het is een mooi compliment, want het betekent dat ik het goed doe."

"Zo'n carrière als Kuyt, daar kan ik alleen van dromen." NOS-commentator Arman Avsaroglu volgt Feyenoord dit seizoen op de voet en is onder de indruk van Toornstra. "Hij is heel dynamisch en slim. Hij overziet eigenlijk alles wel, kan een steekbal geven en heeft scorend vermogen." Avsaroglu denkt dat Toornstra het niveau van een subtopper in een grote competitie aan kan. "Maar die clubs gaan hem niet halen, denk ik. Hij valt niet genoeg op, omdat hij te allround is en niet een specifieke kwaliteit heeft."