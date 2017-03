‘Everton geeft moeder van Lukaku de schuld over plotselinge ommekeer’

Romelu Lukaku leek hard op weg om een nieuw contract met Everton te signeren. Zelfs zaakwaarnemer Mino Raiola, die niet de makkelijkste is aan de onderhandelingstafel, claimde er 99,9 procent zeker van te zijn dat beide partijen elkaar zouden vinden in een nieuwe overeenkomst. Toch staakte de Belgisch international naar verluidt plots de gesprekken en was hij weinig vleiend over het transferbeleid van the Toffees.

Hoewel niet duidelijk is of Lukaku daadwerkelijk geen nieuw contract met Everton wil ondertekenen, speculeren de Britse tabloids zondag volop over het hoe en waarom. Zo wordt beweerd dat de Belg de stekker uit de onderhandelingen trok toen de club een transferclausule van 120 miljoen euro aan de verbintenis wilde toevoegen. Een bedrag dat maar weinig clubs op tafel zullen leggen. Het geïnteresseerde Chelsea verkocht Lukaku drie jaar geleden immers voor 35 miljoen euro aan de Merseyside-club en hikte in een eerder stadium al aan tegen de vermeende vraagprijs van 80 miljoen euro. De verkoop van Diego Costa zou een transfer echter in een stroomversnelling kunnen brengen.

Romelu Lukaku was goed voor 83 treffers in 157 officiële duels van Everton

Britse kranten verzekeren ook dat Everton vorig jaar zomer de toezegging heeft gedaan medewerking te zullen verlenen aan een transfer in de zomer van 2017, indien the Toffees niet bij de eerste vier zouden eindigen. Lukaku, 23 jaar, stond destijds welwillend tegenover een transfer, maar in samenspraak met grootaandeelhouder Farhad Moshiri en voorzitter Bill Kenwright koos hij ervoor om nog een jaar te blijven.

Volgens kwaliteitskrant The Times is Everton niet blij met de invloed van Adolphine Lukaku. De moeder zou vorige maand, toen Lukaku niet mee hoefde naar de trip naar Dubai en hij naar België ging, op haar zoon hebben ingesproken en ervoor hebben gezorgd dat de aanvaller van mening veranderde. Lukaku heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn moeder van invloed is geweest op zijn loopbaan. Zo haalde Adolphine ironisch genoeg haar zoon drie jaar geleden over om voor the Toffees te tekenen.