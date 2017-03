Guardiola verdedigt zich: ‘Sorry, maar mijn loopbaan is de uitzondering’

Josep Guardiola benadrukt dat hij nooit heeft gezegd dat hij Manchester City succes zou bezorgen. Nu de eliminatie in de Champions League een feit is en de landstitel naar Chelsea lijkt te gaan, zijn er twijfels ontstaan over de manier van spelen. De aanvallende speelstijl in het Champions League-weerzien met AS Monaco was wellicht een van de redenen dat een 5-3 zege in het heenduel uiteindelijk niet voldoende bleek.

Guardiola stelt dat hij zijn plan van aanpak niet gaat veranderen en is ervan overtuigd dat City komend seizoen beter zal zijn. "Ik heb hier nooit gezegd dat we een prijs gingen winnen", zo verzekert de Spanjaard. "Ik heb nooit gezegd dat we de treble zouden gaan winnen. Dat heb ik ook nooit gezegd op mijn eerste dag bij Barcelona. Ik heb wel veel werk beloofd. Er zijn maar een paar mensen die mij daarin kunnen verslaan. Ik werk veel en ik ben daar trots op. Ik beloof nooit prijzen, nooit. Zelfs niet bij Bayern München, dat onder Jupp Heynckes de treble had gewonnen. Nooit. Alleen werk. Mensen geloven dat wij een prijs gaan winnen, omdat Pep hier zit. Makkelijk. Maar zo werkt het niet."

Josep Guardiola won bij Barcelona en Bayern München liefst 21 prijzen

"Ik kan de mensen alleen verzekeren dat we gaan spelen zoals ik dat wil. Dat is mijn enige kracht. Het plezier om te werken zoals ik dat wil. De twee helft in Monaco liet zien dat als je meer aanvalt en agressiever speelt, je minder tegendoelpunten krijgt. Die wedstrijd overtuigde mij er nog meer van wat ik wil gaan doen. Trainers kunnen niet elk seizoen een prijs winnen. Dat is normaal. Mijn loopbaan is de uitzondering. Het spijt me zeer, maar mijn loopbaan is echt de uitzondering. De bazen, de voorzitters en de technisch directeuren gaan over de toekomst van deze club, mijn baan en het wel of niet winnen van prijzen. Als we geen prijzen winnen, dan beoordelen ze mijn persoon en als de resultaten niet goed zijn, dan zullen ze bye-bye zeggen."

"Natuurlijk willen we prijzen winnen, dat wil iedereen en daar spelen en vechten we ook voor. Toen ik hier kwam, zei ik dat ik goed wilde spelen, wedstrijden wilde winnen en zo veel mogelijk prijzen wilde winnen. Maar ik denk dat alle collega's in de Premier League, en waar dan ook ter wereld, net zo denken", zo vervolgde Guardiola. "De verwachtingen waren hier erg hoog, omdat ik veel bij Barcelona en Bayern München heb gewonnen. Maar soms win je niet. Ik probeer daar van te leren en met mensen te praten over hoe het beter kan met het team. Deze baan kent geen einde. Je kan altijd beter en beter presteren. Daarom ben ik ervan overtuigd dat we komend seizoen beter zullen zijn." Manchester City speelt zondag thuis tegen Liverpool.