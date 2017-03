Onderzoek naar link met Italiaanse maffia brengt Juventus in het nauw

Andrea Agnelli moet zich voor de rechter verantwoorden voor banden die hij zou onderhouden met de Italiaanse maffia. Volgens justitie hebben de voorzitter van Juventus en drie andere clubbestuurders (Francesco Calvo, Alessandro D'Angelo en Stefano Merulla) met maffialeden onderhandeld over verkoop van kaartjes en seizoenkaarten. Agnelli weet zelf naar eigen zeggen van niets.

"We hebben niets te verbergen en niets om voor te vrezen'', zei Agnelli, die naar eigen zeggen alleen als getuige moet verschijnen voor de rechtbank. "Ik ga mezelf verdedigen, mijn collega's en vooral de goede naam van Juventus.'' Agnelli, sinds 2010 voorzitter van Juventus, zou niet hebben voorkomen dat er banden zijn ontstaan tussen diverse geledingen van de Turijnse club en de Calabrische maffiose organisatie 'Ndrangheta, die geïnfiltreerd zou zijn in de fanatieke fanschare van la Vecchia Signora.

Volgens Agnelli heeft hij zich nooit ingelaten met de maffia. "Zoals iedereen weet, ontmoet ik dagelijks fans van Juventus, ook de ultra's. Maar ik heb nooit maffiabazen ontmoet. Het zou kunnen dat één van hen in aanraking is gekomen met justitie, maar dan wel buiten mijn medeweten om. Ik zal mij met hand en tand verdedigen tegen deze onacceptabele beschuldiging." De openbaar aanklager in Turijn doet al enkele maanden onderzoek naar een mogelijke band tussen Juventus en de maffia.