Zoet verschijnt plots in oranje tenue: ‘Het was geen bewust statement’

Jeroen Zoet was voor het eerst dit jaar in het oranje gestoken en lijkt komende week de meest logische optie bij het Nederlands elftal om het doel te verdedigen in het WK-kwalificatieduel met Bulgarije. Achter het oranje shirt in het thuisduel van PSV met Vitesse (1-0) hoefde geen achterliggende boodschap gezocht te worden.

"Het was geen bewust statement", zo verzekerde Zoet aan het Eindhovens Dagblad. "Mede in overleg met de sponsor is deze kleur voor het seizoen uitgekozen." Zoet wilde over zijn kansen bij Oranje zelf niet speculeren. "Ik reken in ieder geval nergens op." Zoet moet het bij Oranje opnemen tegen Michel Vorm (Tottenham Hotspur) en Jasper Cillessen (Barcelona).

Zoet is uiteindelijk de enige voetballer van PSV die zich maandag in Noordwijk moet melden. "Dat ik de enige PSV'er ben is zoals het is. Alleen zal ik me niet voelen, want ik ken er genoeg spelers." Zoet houdt zich nog niet heel erg bezig met de keuze die bondscoach Danny Blind moet gaan maken. "Het is het goed recht van de bondscoach om te kiezen. Hij maakt weloverwogen keuzes."