Stegeman baalt: ‘Bas Nijhuis heeft wel vaker van dat soort grappen’

John Stegeman was zaterdagavond na de nederlaag van Heracles bij Sparta Rotterdam (3-1) even klaar met Bas Nijhuis. De dienstdoende scheidsrechter op Het Kasteel stuurde Rick van Drongelen niet van het veld, nadat de verdediger de doorgebroken Samuel Armenteros leek neer te halen.

"Dit is gewoon een doorgebroken speler neerhalen", zei Stegeman in gesprek met FOX Sports. "Hij heeft wel vaker van dat soort grappen. Hij wil vaker door laten spelen en daar houd ik van. Maar dit is wel een cruciale fout denk ik. In de tegenstoot maken zij 2-0."

"We moeten zelf het boetekleed aantrekken, maar het gebeurt de laatste tijd te vaak dat hij dit soort fouten maakt." Nijhuis kreeg eerder deze maand veel kritiek na de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax (1-1). De arbiter had de treffer van FC Groningen moeten afkeuren en onthield Ajax twee strafschoppen.