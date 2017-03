Vervanger van Pogba betaalt vertrouwen Pastoor terug tegen Heracles

Sparta Rotterdam heeft zich zaterdag hersteld van de 5-0 nederlaag tegen Vitesse. De Kasteelheren ontdeden zich voor eigen publiek van Heracles Almelo (3-1), dankzij doelpunten van Ryan Sanusi en Martin Pusic (2x). Sparta overnacht na de overwinning de twaalfde plaats, terwijl Heracles blijft steken op plek tien.

Alex Pastoor zag zich na de vernedering bij Vitesse van vorige week genoodzaakt zijn opstelling op twee plaatsen te wijzigen: Mathias Pogba en Kenneth Dougall stonden hun plek af aan respectievelijk Pusic en Sanusi. Laatstgenoemde was uiteindelijk verantwoordelijk voor het enige doelpunt van de eerste helft. Na slordig uitverdedigen van Mike te Wierik kwam de bal in het bezit van Sparta. Na een solo van Loris Brogno kreeg Sanusi de bal en de Belg twijfelde geen moment. Via de rug van Justin Hoogma belandde de bal achter Bram Castro.

Castro had na vijf minuten nog redding gebracht op een inswinger van Mart Dijkstra, al was dat een van de weinige gevaarlijke momenten voorafgaand het doelpunt. Heracles stelde er weinig tegenover. Negen minuten voor rust mocht Samuel Armenteros echter aanleggen voor een strafschop, nadat Robin Pröpper in het strafschopgebied naar het gras ging. Armenteros twijfelde echter in de aanloop en Roy Kortsmit koos de juiste hoek uit. Vlak voor rust waren omhalen van Lerin Duarte en Armenteros evenmin toereikend, terwijl Tim Breukers zijn schot van de lijn gered zag worden.

In de tweede helft nam Sparta alsnog verder afstand. Jerson Cabral legde de bal na een hoekschop op het hoofd van Pusic, die bij de tweede paal binnenkopte. Dertien minuten voor tijd was het opnieuw de vervanger van Pogba die toesloeg. Pusic kopte een voorzet vanaf de linkerflank van Brogno tegen de touwen en besliste daarmee het duel. Heracles deed een minuut voor tijd wat terug dankzij via een fraaie uithaal van Joey Pelupessy. Sparta komt dankzij de zege op drie punten achterstand van Heracles.