PSV komt zwakke start te boven dankzij fraai doelpunt Siem de Jong

Siem de Jong heeft PSV zaterdag een overwinning op Vitesse bezorgd. De Eindhovenaren kenden een zwakke eerste helft, maar waren na rust wel doortastend. Vitesse stelde er niks tegenover: 1-0. PSV komt dankzij de overwinning op één punt van Ajax, dat zondag op bezoek gaat bij Excelsior. Vitesse staat zesde en kan door zowel AZ als sc Heerenveen achterhaald worden.

PSV moet winnen om de druk op Ajax op te voeren, maar daar was in de eerste helft niets van te merken. De eerste 45 minuten waren allesbehalve aantrekkelijk. Het tempo lag laag en PSV ontbeerde de inspiratie om Vitesse in de problemen te brengen. In de openingsfase creëerde het team van Phillip Cocu nog enkele kansjes, bijvoorbeeld via een halve omhaal van Luuk de Jong. Afstandspogingen van Davy Pröpper en van Ricky van Wolfswinkel aan de overzijde richtten ook niets uit.

Als een van de weinigen kreeg Luuk de Jong enkele kansjes voor rust.

De eerste helft eindigde zodoende doelpuntloos. Pas na de rust mocht het publiek opveren, toen Siem de Jong een prachtig doelpunt maakte. Andrés Guardado legde de bal na een hoekschop terug op de huurling, die de bal overtuigend in de kruising plaatste. Het was alweer zijn vierde doelpunt in de laatste drie wedstrijden. Bovendien was het de achtste keer dat een corner van PSV leidde tot een doelpunt; geen enkele andere ploeg kan dit seizoen betere cijfers overleggen in de Eredivisie.

Vitesse kreeg al gauw een goede kans op de gelijkmaker. Nathan vond Lewis Baker, wiens schuiver uiteindelijk geen problemen vormde voor Jeroen Zoet. Veel meer wist Vitesse niet te beramen. PSV had de controle, hoewel het zelf ook weinig aanvallen op poten zette. Pas in de slotfase zette PSV aan. Invaller Jürgen Locadia, die vrijdag zijn contract verlengde, draaide weg bij Marvelous Nakamba en knalde van afstand op de paal. Even daarna mikte Siem de Jong net naast; Eloy Room haalde de bal ternauwernood van de lijn na een inzet van Marco van Ginkel, die de voorkeur had gekregen boven Bart Ramselaar.