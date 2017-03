Wenger vreest: ‘Zijn enkel is in werkelijk verschrikkelijke staat’

Arsène Wenger houdt rekening met een serieuze blessure voor Alexis Sánchez. De sterspeler van Arsenal werd zaterdagmiddag in de slotfase naar de kant gehaald tijdens de 3-1 nederlaag tegen West Bromwich Albion. Het is onzeker of Sánchez eind deze maand kan uitkomen voor het elftal van Chili. "Zijn rechterenkel is in werkelijk verschrikkelijke staat", zegt Wenger.

Sánchez was na een kwartier verantwoordelijk voor het enige doelpunt van Arsenal. In de eerste helft werd hij bovendien getackeld door James McClean. Sánchez was ervan overtuigd dat hij door kon spelen, maar volgens Wenger was dat geen goed idee. "Hij had eigenlijk niet moeten spelen in de tweede helft, maar hij stond erop", verklaart de trainer bij de BBC.

"Uiteindelijk konden we niet anders dan hem naar de kant halen", vervolgt Wenger. De volgende wedstrijd van Arsenal is op 2 maart tegen Manchester City, maar Chili kruist dinsdag al de degens met Argentinië. Vijf dagen later wacht het WK-kwalificatieduel met Venezuela. "Als het alleen een schop was, dan gaat hij spelen. Maar als zijn gewrichtsbanden zijn beschadigd, dan speelt hij niet."