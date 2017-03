Redder van Real oogst lof: 'Een van 's werelds beste centrale middenvelders'

Casemiro bekroonde een uitstekend optreden zaterdag met het winnende doelpunt tegen Athletic Club (1-2). De middenvelder van Real Madrid oogst daarmee lof van ploeg- en landgenoot Marcelo, die Casemiro schaart bij absolute wereldtop op zijn positie.

"Casemiro heeft enorme progressie geboekt. Hij werkt keihard en het is een voorrecht om met hem in een team te spelen", vertelt de linksback in gesprek met beiN Sports. "Hij moet wel een van de beste centrale middenvelders ter wereld zijn."

Zinédine Zidane geeft na afloop toe dat zijn ploeg in fases werd teruggedrongen. "Maar we toonden karakter", voegt de trainer toe. "We wisten dat het lastig zou worden om hier punten te pakken." Elf minuten voor tijd, bij een 1-2 stand, werd Cristiano Ronaldo naar de kant gehaald. "Ronaldo kan ook weleens gewisseld worden. Meer zit er niet achter. Hij is gewoon blij dat we hebben gewonnen", verzekert Zidane.