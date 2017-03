Excellerende Lukaku evenaart Lineker: ‘Het is de speler die beslist’

Romelu Lukaku liet donderdag weten niet helemaal tevreden te zijn over het transferbeleid van Everton en lijkt aan te sturen op een transfer, maar zijn spel lijdt daar niet onder. De aanvaller maakte zaterdagmiddag twee doelpunten in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Hull City en Ronald Koeman is tevreden.

“De fans houden van Rom en iedereen houdt van Rom. Ja, het lukt je misschien om hem 85 minuten lang in toom te houden, maar hij blijft tot de laatste seconde gefocust en dat was hij ook vandaag. We hebben de wedstrijd uitstekend doodgemaakt”, aldus Koeman, die Lukaku logischerwijs voor the Toffees probeert te behouden.

“Je moet hoop houden in het leven. Natuurlijk willen we dat onze beste spelers blijven en we geven alles om dat ook te laten lukken, maar uiteindelijk is het de speler zelf die beslist”, aldus Koeman voor de camera van de BBC. Lukaku is overigens de eerste speler van Everton sinds Gary Lineker in 1985/86 die in één seizoen ten minste twintig keer heeft gescoord in de competitie.