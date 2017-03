Sneijder wordt al na uur gewisseld bij pijnlijke nederlaag Galatasaray

Igor Tudor volgde Jan Olde Riekerink in februari op, maar kan onmogelijk tevreden zijn over zijn eerste vier wedstrijden als trainer van Galatasaray. Er werd slechts één keer gewonnen en zaterdagavond werd er met 2-0 verloren van Trabzonspor. Cim Bom staat nu met 46 punten op de derde plaats in de Süper Lig.

Wesley Sneijder begon in de basis, maar kon het verschil dus niet maken voor zijn werkgever. De thuisploeg opende na een kwart wedstrijd spelen de score: Dame N’Doye volleerde bij de tweede paal raak na een hoekschop van Yusuf Erdogan. Galatasaray had met name grote moeite om de pijlsnelle Fabián Castillo bij te houden, maar meer tegendoelpunten zou men in de eerste helft niet incasseren.

Na de pauze wist Trabzonspor de 2-0 wél te maken: Yusuf Yazici ontving de bal van Olcay Sahan en knalde met zijn linker via de paal hard raak. Tudor moest wat doen en liet Garry Rodrigues en Josué invallen voor respectievelijk Martin Linnes en Sneijder. Na 65 minuten kwam Galatasaray met een man meer op het veld te staan toen Ugur Demirok zijn tweede gele kaart pakte, maar de topclub wist niets meer aan de achterstand te doen.