Leicester City wilde landgenoot Ranieri: ‘Maar daar ga je niet heen, punt’

Cesare Prandelli heeft toenadering van Leicester City afgehouden. De clubloze Italiaan was in beeld om landgenoot Claudio Ranieri op te volgen, maar Prandelli heeft geen goed woord over voor de manier waarop de voormalig succestrainer deze maand aan de kant werd geschoven. Hij twijfelde er geen moment over om bij Leicester aan de slag te gaan.

"Aanstormende trainers zouden zijn situatie goed moeten bestuderen", doceert Prandelli in gesprek met SFR Sport. Volgens de voormalig bondscoach van Italië, die tussen september en december 2016 bij Valencia aan het roer stond, kwam er te veel op het bord van Ranieri te liggen. "Het was duidelijk dat het team van Leicester minder hard werkte dan het kon. Daarom is het belangrijk dat een club en de bestuurders niet alle verantwoordelijkheid bij de trainer neerleggen. Daardoor gebeuren deze dingen."

Prandelli had dan ook geen interesse, toen hij benaderd werd. "Ik weigerde het meteen. Als je ziet hoe Ranieri is behandeld, ga je daar niet heen. Daar ga je niet heen. Punt. Ranieri heeft iets buitengewoons gepresteerd wat niet na te doen is. Hij won een historische titel en werd een paar maanden later gedumpt", stelt Prandelli. "Als één persoon alle verantwoordelijkheid draagt, is het niet te doen. Het wordt makkelijker als die verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de club, de directeurs en de spelers."