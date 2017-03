PSV raakt basiskracht mogelijk kwijt: ‘Ik sta ervoor open’

Héctor Moreno sluit niet uit dat hij in de zomer een transfer maakt. De centrale verdediger heeft bij PSV nog een contract tot medio 2019, maar het staat dus niet vast dat hij dat gaat uitdienen. “Ik sta ervoor open”, doelt de Mexicaan in een interview met de NOS op een eventueel vertrek uit Eindhoven.

De 29-jarige Moreno voegt daaraan toe dat zijn volgende stap dan wel ‘iets bijzonders’ moet zijn: “Mijn familie en ik hebben hier nu een perfect leven. We voelen ons zo op ons gemak. Als buitenlander is het prachtig om hier te wonen, de mensen en de infrastructuur, alles is goed”, aldus de linkspoot.

“Ik zou willen dat Mexico er zo uitzag. Ik hoop dus dat de nieuwe leiders in Nederland veel bij het oude laten”, verwijst Moreno naar de nieuw te vormen regering. De 74-voudig international speelde tot dusverre 73 wedstrijden voor PSV en daarin kwam hij tot elf doelpunten en twee assists.

