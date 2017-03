Real Madrid maakt einde aan ongeslagen thuisreeks sinds 28 augustus

Real Madrid heeft zaterdagmiddag geen misstap begaan in het uitduel met Athletic Club. Het team van Zinédine Zidane zegevierde met 1-2 over de Basken, die liefst 23 van de laatste 26 officiële duels met de hoofdstedelingen verloren en sinds 28 augustus (0-1 verlies tegen Barcelona) niet één nederlaag in eigen huis hadden geleden. Door de overwinning komt Real Madrid op 65 punten, 5 meer dan Barcelona. De Catalanen spelen zondag thuis tegen Valencia, terwijl Real een inhaalduel met Celta de Vigo tegoed heeft.

Athletic begon beter aan de vermakelijke eerste helft in San Mamés, maar Real Madrid zag er beter uit vanaf het moment dat Karim Benzema zich liet gelden. De Fransman, de beste speler van de eerste 45 minuten, nam na dik twintig minuten de openingstreffer voor zijn rekening. Cristiano Ronaldo ontving een lange bal van Casemiro en zette perfect voor op Benzema, die Kepa Arrizabalaga diagonaal verschalkte.

Ofschoon het team van Ernesto Valverde verzorgd voetbal liet zien, werd Keylor Navas in de eerste helft amper op de proef gesteld. Benzema kwam tien minuten voor rust net iets tekort om een voorzet van Marcelo te verzilveren. Na de onderbreking maakten de Basken jacht op een gelijkmaker en bleef de bal niet lang in het bezit van Real. In de 65e minuut verscheen de 1-1 op het scorebord. Na een voorzet vanaf de rechterkant van Iñaki Williams bezorgde Raul García de bal bij Aritz Aduriz, die van dichtbij raak knikte.

De vreugde van Athletic was van korte duur. Drie minuten na de 1-1 zette Casemiro het bezoek weer op voorsprong. Ronaldo verlengde bij de eerste paal een corner van Toni Kroos, waarna de Braziliaan de bal bij de tweede paal binnenwerkte. Athletic had geen antwoord op de tweede tegentreffer en kwam niet verder dan een hard schot van Williams, die zag hoe Navas zijn inzet tot corner verwerkte. Ronaldo werd in de 78e minuut vervangen door Isco. Alleen in het seizoen 2012/13 werd de clubtopscorer aller tijden vaker naar de kant gehaald dan deze voetbaljaargang: vijf om vier.