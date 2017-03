Cahill bevrijdt Chelsea; Lukaku evenaart record uit 1986

Chelsea heeft op het nippertje drie punten overgehouden aan het duel met Stoke City. The Blues leken met 1-1 te remiseren, maar sloegen na 87 minuten toch nog een tweede keer toe. Romelu Lukaku maakte er twee voor Everton in de thuiswedstrijd tegen Hull City (4-0) en Leicester City was te sterk voor West Ham United (2-3).

Stoke City - Chelsea 1-2

Hoewel Chelsea niet geweldig begon, opende men wel na dertien minuten de score. Doelman Lee Grant liet zich verrassen door een listige vrije trap van Willian en daardoor maakte de Braziliaan zijn zesde competitiedoelpunt van het seizoen: 0-1. Marcos Alonso en Victor Moses kregen daarna mogelijkheden, maar in het laatste kwartier van de eerste helft kwam Stoke nadrukkelijker opzetten. Nadat een treffer van Bruno Martins Indi was afgekeurd, maakte Jonathan Walters er alsnog 1-1 van. De spits mocht na een overtreding van Gary Cahill aanleggen vanaf elf meter en schoot hard binnen. Walters is nu bij zestig Premier League-treffers van Stoke direct betrokken geweest (42 doelpunten en 18 assists).



Thibaut Courtois kijkt toe hoe Bruno Martins Indi scoort, al wordt de treffer wel afgekeurd.

In de tweede helft gebeurde er lange tijd niet veel bijzonders, want er werden nauwelijks serieuze kansen gecreëerd. Halverwege de tweede helft viel er dan toch bijna een treffer: Marcos Alonso schilderde een vrije trap tegen de lat. Chelsea ging daarna met meer vertrouwen en aanvalslust spelen en deed via Pedro Rodríguez een nieuwe poging om op 1-2 te komen, maar de Spanjaard stuitte op Grant. Het begon ondertussen ook een race tegen de klok te worden voor Chelsea, maar die werd gewonnen, want drie minuten voor tijd trapte Gary Cahill de bal binnen nadat het leer bij een hoekschop in de doelmond was blijven liggen. Phil Bardsley kreeg daarna nog een tweede gele kaart.



Dominic Calvert-Lewin van Everton viert het openingsdoelpunt.

Everton - Hull City 4-0

Dominic Calvert-Lewin leek uit te groeien tot de matchwinner op Goodison Park, want de twintigjarige aanvaller schoof de bal binnen na een lage voorzet van Tom Davies. The Toffees behielden die 1-0 voorsprong tot de 78e minuut, want daarna liep Everton uit naar een 4-0 zege waardoor men nu zesde staat. Na de 1-0 bleef Everton de bovenliggende partij, maar de beste kans was voor Hull toen Samuel Clucas over mikte. In het tweede bedrijf ging Hull fanatiek op zoek naar de gelijkmaker, maar Everton bleef met Romelu Lukaku in de aanval ook gevaarlijk op de counter. In de 72e minuut liet Hull weer eens van zich horen: Andrew Robertson trof het zijnet. De bezoekers kregen een minuut later een rode kaart (Tom Huddlestone) en met tien tegen elf slaagden zij er niet meer in om de stand nog gelijk te trekken. Sterker: via Valencia en tweemaal Lukaku liep Everton uit naar 4-0.

West Ham United - Leicester City 2-3

Leicester kende een droomstart in het Olympisch Stadion. Riyad Mahrez opende de score binnen vijf minuten, nadat zijn voorzet aan iedereen voorbijging. Een ingestudeerde vrije trap leidde tot de 0-2: Jamie Vardy leverde een fraaie assist aan Robert Huth, die raak kopte. Via een feilloze vrije trap van Manuel Lanzini bracht West Ham de spanning terug, maar Vardy zorgde in een klutssituatie voor de 1-3. Craig Shakespeare werd daardoor de eerste trainer in de Premier League wiens ploeg minstens drie goals maakte sinds het aantreden van een nieuwe manager. Toch was de buit nog niet binnen. Na ruim een uur reageerde André Ayew als eerste, toen Andy Carroll een corner doorkopte: 2-3. Door een wereldredding van Kasper Schmeichel op een kopbal van Carroll en een misser van Ayew nam Leicester de drie punten mee.