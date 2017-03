Promes is met prachtige volley opnieuw belangrijk voor Spartak Moskou

Quincy Promes heeft zijn eerste doelpunt van de tweede seizoenshelft te pakken. De aanvaller maakte zaterdagmiddag de gelijkmaker tegen stadsgenoot Lokomotiv Moskou en hielp Spartak Moskou daarmee aan een punt: 1-1. Spartak staat nu met 45 punten bovenaan in de Premjer Liga en heeft, met nog tien speelronden voor de boeg, negen punten meer dan CSKA Moskou.

Het Spartak van Massimo Carrera had in de eerste helft het beste van het spel en kreeg ook de meeste mogelijkheden, maar het was Lokomotiv dat met een voorsprong ging rusten. De groenhemden openden na 41 minuten de score: voormalig AZ’er Ari kopte knap raak na een uitstekende actie en dito voorzet van Vladislav Ignatiev. De Stoomlocomotieven konden die voorsprong niet vasthouden en zagen het na 52 minuten gelijk worden.

Promes, die een zwakke eerste helft speelde, volleerde de bal diagonaal raak nadat Zé Luis de bal had doorgekopt. De Nederlands international maakte daarmee alweer zijn 38e treffer in Russische dienst. In het vervolg van de wedstrijd kreeg eigenlijk alleen Lokomotiv nog een serieuze kans om er met de zege vandoor te gaan: Aleksey Miranchuk speelde zich handig vrij in het strafschopgebied, maar mikte uiteindelijk in het zijnet.