Wenger moet vrezen na vierde nederlaag in laatste vijf speelronden

Arsenal heeft voor de vierde keer in de laatste vijf speelronden een nederlaag geleden in de Premier League. De Londenaren gingen zaterdagmiddag met 3-1 onderuit bij West Bromwich Albion en kunnen dit weekeinde daardoor naar een gedeelde zevende plaats zakken. De druk op Arsène Wenger zal alleen maar toenemen.

Tony Pulis verloor slechts een van zijn laatste zes Premier League-thuiswedstrijden tegen Arsenal en wist ook dit keer dus een nederlaag te voorkomen. Zijn West Bromwich kende een fraai begin van het duel, want al na twaalf minuten lag de bal in het mandje. Craig Dawson kopte raak uit een hoekschop van Nacer Chadli en doelman Petr Cech ging daarbij niet vrijuit. De Tsjech moest zich na 38 minuten overigens vanwege een liesblessure laten vervangen door David Ospina en op dat moment stond de gelijkmaker alweer op het scorebord.



Arsène Wenger was niet altijd even tevreden over de arbitrage.

Alexis Sánchez maakte 165 seconden na de 1-0 de 1-1 door via de dwarsligger binnen te schieten. Het voorbereidende werk kwam van Granit Xhaka. De Chileen liet daarmee opnieuw zien erg belangrijk te zijn voor the Gunners; hij is nu bij honderd officiële treffers van zijn werkgever direct betrokken geweest (64 doelpunten en 36 assists). Arsenal hoopte na die treffer door te drukken, maar Aaron Ramsey, Theo Walcott, Xhaka en Sánchez kregen de bal er niet in. Aan de andere kant deden Chadli en Salomón Rondón doelpogingen.

In de tweede helft kwam het eerste serieuze gevaar van Rondón, maar de Venezolaan liet een goede mogelijkheid onbenut. Hij werd even later vervangen door Hal Robson-Kanu en die invaller maakte er na 55 minuten 2-1 van door binnen te prikken na weinig overtuigend optreden van Ospina. Arsenal liep opnieuw achter de feiten aan, maar wilde zich niet neerleggen bij een nederlaag. Danny Welbeck kreeg nog een kans op de gelijkmaker, maar trof de lat. Aan de andere kant besliste Dawson na 75 minuten het duel door uit een corner van James McClean opnieuw raak te koppen: 3-1.