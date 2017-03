Ibrahimovic: ‘Guardiola had een probleem en hij kon het niet oplossen’

Manchester United-vedette Zlatan Ibrahimovic verdedigde in het verleden succesvol de clubkleuren van onder meer Juventus, Internazionale en Paris Saint-Germain, maar de flamboyante Zweed kijkt met minder genoegen terug op zijn periode bij Barcelona, dat in 2009 bijna zeventig miljoen euro neertelde om de spits los te weken bij Inter. Ibrahimovic vertrok na één seizoen echter alweer uit Camp Nou.

De aanvaller begon nog prima aan zijn avontuur bij Barcelona onder leiding van Josep Guardiola, maar kon naarmate het seizoen vorderde op steeds minder speeltijd rekenen. "Rond de jaarwisseling veranderde Guardiola zijn systeem", legt Ibrahimovic uit in gesprek met Fox Sports Italia. "Hij vertelde mij dat hij het zou regelen. Ik zat vervolgens twee wedstrijden achter elkaar op de bank. Mensen die mij kennen weten dat ik niet het type ben dat dan naar de trainer stapt en zijn beklag doet, maar toen ik daarna voor een derde keer op de bank zat, begon ik te realiseren dat er iets niet klopte."

Ibrahimovic speelde uiteindelijk 46 wedstrijden voor Barcelona in alle competities en was daarin goed voor 22 doelpunten. "Het was een goede ervaring", kijkt de inmiddels 35-jarige midvoor terug op zijn periode in Catalonië. "Ik heb veel geleerd, zowel op het veld als ernaast. Ik had geen probleem, iemand anders had een probleem en hij kon het niet oplossen. Guardiola belde me elke dag om me te overtuigen voor Barcelona te tekenen. De situatie veranderde vervolgens van de ene op de andere dag", besluit Ibrahimovic.