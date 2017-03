Koeman steunt Lukaku: ‘Iedereen moet begrip voor hem kunnen opbrengen’

Romelu Lukaku lijkt voor een zomers vertrek bij Everton te staan. De 23-jarige aanvaller gaf deze week te kennen niet in te gaan op een aanbieding van the Toffees om zijn in 2019 aflopende contract te verlengen en kraakte daarbij het transferbeleid van de club. Lukaku haalde zich daarmee de woede van de Everton-fans op de hals, maar manager Ronald Koeman springt nu in de bres voor zijn pupil.

"Iedereen moet begrip op kunnen brengen voor zijn ambities en de situatie waarin hij momenteel zit", vertelt de coach van Everton in aanloop naar het thuisduel van zaterdagmiddag met Hull City aan diverse Engelse media. "Rom is een echte professional. Wellicht plaatsen mensen vanwege zijn uitlatingen vraagtekens bij zijn toewijding, maar hij is jong en kan dus fouten maken."

"Zolang hij toewijding toont op het veld, is er geen enkel probleem", vervolgt Koeman, die niet verwacht dat Lukaku door de aanhang van Everton uitgejouwd zal worden tegen Hull. "Ik denk niet dat dat zal gebeuren, want we hebben de steun van de fans hard nodig." Everton staat op een zevende plaats in de Premier League en kan Manchester United zaterdag bij een zege voorlopig passeren op de ranglijst.