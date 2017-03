‘Schalke is voor iedereen leuk: lekker dichtbij en het is een mooie club’

Ajax plaatste zich donderdagavond ten koste van FC Kopenhagen voor de kwartfinales van de Europa League en werd een dag later bij de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan Schalke 04. Aanvoerder Davy Klaassen van de Amsterdammers spreekt van 'een mooie loting'.

"Voor iedereen leuk: voor de fans van ons, van Schalke, lekker dichtbij en een mooie club", vertelt de middenvelder in gesprek met Ajax TV over de Duitse club. Schalke ontdeed zich in de achtste finales van Borussia Mönchengladbach en staat momenteel elfde in de Bundesliga. Klaassen erkent die Königsblauen nog niet grondig te hebben geanalyseerd.

"Maar we zijn zeker niet kansloos, zeker niet", aldus de Oranje-international, die het tweede duel met Kopenhagen aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een schorsing. "Ik zat met heel veel spanning op de tribune", bekent Klaassen. "Meer dan wanneer je zelf op het veld staat. Je hebt het niet in de hand. Je bent niet op zo'n manier gefocust als dat je in de wedstrijd bent. Maar ik zat er wel met een goed gevoel, het zag er goed uit."