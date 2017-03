Ex-middenvelder Go Ahead Eagles debuteert in Turkse selectie

Deniz Türüç staat voor zijn debuut in de nationale ploeg van Turkije. De ex-middenvelder van Go Ahead Eagles is door bondscoach Fatih Terim opgenomen in de selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland en het vriendschappelijke duel met Moldavië, eind deze maand. Het is voor Türüç de eerste keer dat hij een uitnodiging ontvangt van Terim.



Türüç werd geboren in Enschede en speelde in de jeugdopleidingen van FC Twente en De Graafschap. Een doorbraak bij die clubs bleef echter uit, waarna de inmiddels 24-jarige spelmaker opteerde voor een overstap naar Go Ahead Eagles. In Deventer was Türüç drie seizoenen actief, voordat hij in de zomer van 2015 door Kayserispor werd opgepikt.

Bij de Turkse middenmoter is Türüç een vaste waarde: sinds zijn komst anderhalf jaar geleden speelde hij 68 wedstrijden in alle competities, waarin hij goed was voor tien doelpunten. Doordat Türüç tevens over de Turkse nationaliteit beschikt, kan de spelmaker volgende week tegen Finland debuteren voor Ay-Yildizlilar.

Naast Türüç kon ook Enes Ünal rekenen op een uitnodiging van Terim. De aanvalsleider van FC Twente debuteerde in maart 2015 voor Turkije en werkte daarna nog twee interlands af. Verder maken ook grote namen als Arda Turan (Barcelona) en Emre Mor (Borussia Dortmund) deel uit van de 26-koppige selectie van Terim, die tevens een plek heeft ingeruimd in zijn groep voor de in Zaandam geboren Oguzhan Özyakup (Besiktas).