Zaterdag, 18 Maart 2017

Romeinen melden zich met tien miljoen in Eindhoven

Harry Redknapp gaat graag aan de slag als manager van Middlesbrough. Deze week zette de laagvlieger uit de Premier League trainer Aitor Karanka na drie jaar op straat. (Daily Mail)

Mark Hughes heeft John Terry in december benaderd om de overstap van Chelsea naar Stoke City te maken. Doordat Bruno Martins Indi zijn contract bij the Potters verlengde, is de komst van de routinier overbodig. (Daily Mirror)

PSV kan rekenen op een bod van Lazio op Bart Ramselaar. De club uit de Serie A heeft tien miljoen euro over voor de diensten van de middenvelder. (Corriere dello Sport)

Crystal Palace huurt Mamadou Sakho van Liverpool en zou hem graag definitief overnemen. Manager Sam Allardyce denkt echter niet dat de club in staat is de verdediger in te lijven. (Daily Mirror)

Ondanks interesse van clubs uit de Premier League, rekent Carlo Ancelotti erop dat Kingsley Coman volgend seizoen bij Bayern München speelt. De Franse buitenspeler wordt voor het tweede seizoen op rij gehuurd van Juventus. (ESPN)