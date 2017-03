‘Van de achttien keer dat hij Ajax heeft gefloten, heeft Ajax er vijf gewonnen’

Sjaak Swart is er van overtuigd dat de arbitrage in Nederland het gemunt heeft op Ajax, met scheidsrechter Bas Nijhuis voorop, zo stelt ‘Mister Ajax’ zaterdag in Het Parool. Kijkend naar de statistieken van zijn ploeg deed Swart een opvallende ontdekking.

"Honderd procent zeker”, antwoordt Swart op de vraag of Ajax wordt gezocht door de scheidsrechters. “Je ziet het aan meneer Nijhuis, van de achttien keer dat hij Ajax heeft gefloten, heeft Ajax er vijf gewonnen. Normaal gesproken zijn dat er vijftien. Dat scheelt dus tien wedstrijden."

Swart weet zeker dat Nijhuis een hekel heeft aan Ajax. "Scheidsrechters hebben ook gevoel, en het is ook niet makkelijk, je kan een foutje maken. Maar moedwillige fouten? (..) Ongeloofijk dat hij elke week in dat proramma van Derksen en Van der Gijp gaat zitten. En dan neemt hij oliebollen mee. Ik weet niet of hij het weet, maar de grootste oliebol is hij zelf."