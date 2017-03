‘Misschien was ik niet goed genoeg voor Mourinho, dan laat ik het hier wel zien’

Memphis Depay verliet Manchester United de afgelopen transferperiode voor Olympique Lyon. Onder manager José Mourinho was de Oranje-international op een zijspoor geraakt. Hij kwam niet aan de bak en wilde weg. In de Ligue 1 hoopt de aanvaller zijn loopbaan nieuw leven in te blazen en daar is hij in zijn eerste maanden goed mee van start gegaan.

Terugkijkend op zijn vertrek bij Manchester United, denkt de buitenspeler dat hij de juiste beslissing heeft genomen. “Het was niet moeilijk om Manchester United te verlaten”, legt Depay uit aan beIN Sports. "Ik ben jong en moet spelen. Voordat ik bij Lyon kwam, was het meer dan een jaar geleden dat ik een hele wedstrijd had gespeeld, ongelofelijk.”

Depay zegt zich niet oneerlijk behandeld te voelen door Mourinho. “Ik deed wat ik moest doen op de training. Natuurlijk begreep ik de keuzes van Mourinho niet, maar hij was de baas. Ik had zijn keuzes te accepteren. Ik denk dat ik niet goed genoeg was voor hem. Maar even goede vrienden, ik laat mijn kwaliteiten hier wel zien. Ik ga terug naar de top en zien dan wel wat er gebeurt.”