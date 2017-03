‘Daarmee heeft Ajax in z’n internationale ontwikkeling een goede stap gezet’

Ajax plaatste zich donderdagavond op indrukwekkende wijze voor de kwartfinales van de Europa Leauge. Tegen FC Kopenhagen werd een 2-1 achterstand weggepoetst door een 2-0 overwinning op de Deense topclub. Ajax was de volledige wedstrijd heer en meester. Wanneer het vizier bij de aanvallers op scherp had gestaan, hadden de Amsterdammers de Denen met een veel grotere nederlaag naar huis kunnen sturen. Oud-international Ruud Gullit spreekt lovend over het team van Peter Bosz, dat in zijn ogen niet alleen een knappe prestatie leverde door de volgende ronde te halen, maar ook nog eens mett goed voetbal.

“Niet alleen met de plaatsing voor de laatste acht van de Europa League, maar tevens met de manier van spelen heeft Ajax in z’n internationale ontwikkeling een goede stap gezet”, schrijft Gullit in zijn column voor De Telegraaf. “Ze vonden tegen FC Kopenhagen de juiste middenweg tussen verdedigen en aanvallen, hadden daarom redelijke controle over de wedstrijd, liepen weinig risico en Ajax kreeg en benutte de ruimte om te voetballen goed toen de Denen iets meer vanuit de counter gingen spelen.”

Gullit vindt dat Ajax een compliment verdient, ook al was het in de slotfase even billenknipen toen Kopenhagen nog probeerde er een slotoffensief uit te persen. “Dan kan je in de problemen komen, maar Ajax loste dat professioneel op en speelde de wedstrijd goed uit”, aldus Gullit. “Een prima zaak voor het Nederlandse voetbal en daarom ook een uitstekende ontwikkeling voor het Nederlands elftal met de selectie van Matthijs de Ligt voor Oranje als kers op de taart. Ik vond het nobel, moedig, maar onnodig van De Ligt om vorige week het boetekleed aan te trekken voor het tegendoelpunt. Voor mijn gevoel deed hij niets fout want je kan zo’n duel niet winnen als je ver naar achteren staat en de tegenstander in de bal springt.”