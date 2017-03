‘Jan-Arie verdient het om op dit moment deel uit te maken van Oranje’

Met Rick Karsdorp, Jens Toornstra, Tonny Vilhena en Steven Berghuis levert Feyenoord de komende interlandperiode vier spelers af bij het Nederlands elftal. Eric Botteghin en trainer Giovanni van Bronckhorst zijn van mening dat bondscoach Danny Blind een speler van de koploper van de Eredivisie over het hoofd heeft gezien: Jan-Arie van der Heijden.

Door blessures van Virgil van Dijk en Jeffrey Bruma zit Oranje krap in de verdedigers. Blind koos er daarom voor om de pas zeventienjarige Matthijs de Ligt op te nemen in de selectie. Botteghin had graag gezien dat Blind voor zijn collega had gekozen. “Jan-Arie verdient het om op dit moment net als Steven Berghuis, Jens Toornstra, Tonny Vilhena en Rick Karsdorp deel uit te maken van het Nederlands elftal. Ik had ook echt gedacht dat hij zou worden opgeroepen”, zegt de Braziliaan in De Telegraaf. “Hij doet het bij Feyenoord zo ontzettend goed.”

Van Bronckhorst is het eens met Botteghin. “Jan-Arie is een voorbeeld van een speler die aan zichzelf is gaan werken om weer kansen te krijgen op het hoogste niveau. Hij trainde in de zomer door en keerde superfit terug. De manier waarop hij presteert is inderdaad Oranje-waardig.”