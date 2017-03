‘Meestal vind ik het niet zo lekker om tegen een oude club te spelen’

Ajax werd vrijdag bij de loting voor de kwartfinales van de Europa League gekoppeld aan Schalke 04. Daarmee komt het Klaas-Jan Huntelaar tegen, de 33-jarige spits die tussen 2006 en 2008 het shirt van de Amsterdammers droeg en door zijn goede prestaties een transfer naar Real Madrid afdwong. Hij vindt het ‘heel bijzonder’ om voor even terug te keren in de Amsterdam ArenA.

“Ik heb drie jaar bij Ajax gespeeld en bewaar daar mooie herinneringen aan”, vertelt Huntelaar in gesprek met De Telegraaf. “Aan de ene kant vind ik het heel leuk. Maar meestal vind ik het niet zo lekker om tegen een oude club te spelen.” De spits kijkt uit naar het weerzien met de mensen die jaren geleden ook al bij Ajax werkten. “Bijvoorbeeld met de dames van het spelershome, die me al die tijd in de watten hebben gelegd. Zij zorgden voor sfeer, altijd een lekker muziekje en natuurlijk ons eten en drinken.”

Huntelaar is benieuwd naar de ontmoeting met Kasper Dolberg, de talentvolle Ajax-spits dit in de tweeluik met FC Kopenhagen twee keer scoorde. “Ik vind het leuk om hem nu eens van dichtbij te kunnen beoordelen. Maar van wat ik op tv zie, lijkt het me écht een goede speler. Kasper heeft alles van een goede spits. Hij is stoïcijns en een echte afmaker”, aldus Huntelaar, die geen favoriet durft aan te wijzen. “Een favoriet is er meestal pas na de eerste wedstrijd.”

De ervaren spits zegt niet met volgend seizoen bezig te zijn als hem wordt gevraagd of hij volgend seizoen terugkeert naar Ajax. Hij heeft voorlopig alleen oog voor de dubbele confrontatie met de ploeg van Peter Bosz. Het is nog maar afwachten of hij ook daadwerkelijk in actie komt tegen Ajax. “Ik ben na mijn blessure weer een maand in training, maar ik heb nog niet veel gespeeld. Ik moet op mijn kans wachten.”