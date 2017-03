Aubameyang zet indrukwekkend vorm voort tegen Ingolstadt

Borussia Dortmund speelt geen rol van betekenis meer in de Duitse titelrace, maar het elftal van Thomas Tuchel heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. Laagvlieger Ingolstadt werd door een doelpunt van clubtopscorer Pierre-Emerick Aubameyang met het kleinst mogelijke verschil over de knie gelegd: 1-0. Door de zege nadert Dortmund nummer twee RB Leipzig tot op drie punten in de Bundesliga.

Aubameyang scoorde achtmaal in zijn laatste vier optredens voor Dortmund en de aanvalsleider van die Borussen had tegen Ingolstadt slechts veertien minuten nodig om het net te laten bollen. Een voorzet van linkervleugelverdediger Marcel Schmelzer werd bij de eerste paal kundig binnengelopen door Aubameyang: 1-0.

Ingolstadt verloor acht van zijn twaalf wedstrijden op vreemde bodem dit seizoen, maar de ploeg van Maik Walpurgis maakte een frisse indruk in het Signal Iduna Park. Dortmund had het bijzonder lastig met de bezoekers, maar doelman Roman Bürki weigerde te capituleren voor de aanvalsdrift van Ingolstadt en bezorgde het team van Tuchel uiteindelijk een zwaarbevochten overwinning.