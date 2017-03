Advocaat houdt het voor gezien: ‘Fenerbahçe is mijn laatste club’

De wegen van Dick Advocaat en Fenerbahçe scheiden aan het einde van dit seizoen. De oefenmeester stond sinds de zomer van vorig jaar aan het roer bij de Turkse club, maar zijn verblijf in Istanbul blijft dus beperkt tot één seizoen. Daarmee komt er een einde aan de loopbaan van Advocaat als trainer. Hij bevestigt dat Fenerbahçe zijn laatste club is.

Advocaat maakte het nieuws vrijdagavond zelf bekend na afloop van het met 2-3 verloren competitieduel in eigen huis tegen middenmoter Konyaspor, dat voor het eerst in de clubgeschiedenis won op bezoek bij Fenerbahçe. De achterstand van Fener op koploper Besiktas in de Süper Lig bedraagt momenteel tien punten. "Ik ga aan het einde van het seizoen weg. Dat kan ik nu wel zeggen. Ik nam het besluit al eerder. Fenerbahçe is mijn laatste club", aldus Advocaat.

Advocaat streek in augustus 2016 neer in het Sükrü Saracoglu Stadion. De 69-jarige Hagenees, die in het verleden de scepter zwaaide bij onder meer AZ, PSV, Zenit-Sint Petersburg en Glasgow Rangers, tekende voor één seizoen en begon nog wel prima aan zijn avontuur bij Fenerbahçe. Advocaat en consorten raakten echter al gauw achterop in de titelrace en onlangs volgde uitschakeling in de achtste finales van de Europa League.