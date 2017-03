VVV-Venlo lijdt zeldzame nederlaag, NAC Breda rekent af met Jong Ajax

VVV-Venlo heeft de achtervolgers in de titelrace weer een sprankje hoop gegeven. De ploeg van Maurice Steijn ging vrijdagavond met liefst 5-2 onderuit op bezoek bij FC Dordrecht. In Breda was NAC te sterk voor Jong Ajax. Het team van trainer Stijn Vreven pakte in een spektakelstuk de volle buit door met 4-2 te winnen.

FC Dordrecht - VVV-Venlo 5-2

Dordrecht hield slechts twee punten over aan zijn laatste negen wedstrijden in de Jupiler League, maar het elftal van Gerard de Nooijer verweerde zich in een doelpuntrijke eerste helft kranig tegen koploper VVV-Venlo. Nadat Joël Thomas de openingstreffer van Vito van Crooy ongedaan had gemaakt, bracht Joey Sleegers de Limburgers weer op voorsprong. VVV leek daarna af te stevenen op een eenvoudige overwinning, maar Jordy Vleugels zorgde in de 43ste minuut voor een 2-2 ruststand. VVV had het ook in de tweede helft lastig met Dordrecht en kreeg in de slotfase zelfs de deksel op de neus. Eerste scoorde Everon Pisas de 3-2, waarna Dordrecht via Alessio Da Cruz en Thomas uiteindelijk uitliep naar een ruime zege.

NAC Breda - Jong Ajax 4-3

Ajax trok in januari liefst twaalf miljoen euro uit om David Neres los te weken bij São Paulo, maar de aanvaller maakte zijn minuten tot nu toe voornamelijk in de beloftenploeg van de Amsterdammers. Op bezoek bij NAC Breda had Neres slechts elf minuten nodig om zijn visitekaartje af te geven. Na fraai combinatiespel op het middenveld tussen Frenkie de Jong en Abdelhak Nouri, werd Neres alleen voor Jorn Brondeel gezet door Carel Eiting. De Braziliaan toonde zich uiterst koelbloedig oog in oog met de doelman van NAC en bezorgde Ajax zo een droomstart: 0-1.

Cyriel Dessers nivelleerde de score op het half uur met zijn vijftiende competitietreffer dit seizoen, waarna Noussair Mazraoui de bezoekers een nieuwe voorsprong schonk op aangeven van Nouri. Ajax leek met een voorsprong aan de thee te gaan, maar Manchester City-huurling Manu García bepaalde op slag van rust toch nog anders: 2-2. NAC kwam vervolgens furieus uit de kleedkamer. Dessers verschalkte Robert Alblas vijf minuten na de onderbreking met een verwoestend schot in de korte hoek, waarna Arno Verschueren nog binnen het uur voor de 4-2 tekende. Ajax weigerde echter de handdoek te werpen en bracht de spanning in het duel vrijwel onmiddellijk terug via Mateo Cassierra. De ploeg van Marcel Keizer kreeg daarna voldoende kansen op de gelijkmaker, maar NAC hield uiteindelijk stand.

Achilles 29 - Almere City 3-3

Het venijn zat hem in de staart in de eerste helft op Sportpark De Heikant. Soufyan Ahannach hielp Almere zeven minuten voor rust aan de leiding uit een vrije trap, maar Kürsad Sürmeli bracht de stand niet veel later alweer in evenwicht. De gasten kwamen vervolgens sterk uit de kleedkamer en sloegen drie minuten na de pauze opnieuw toe via Ahannach, die doelman Robbert te Loeke het nakijken gaf met een fraaie volley. Achilles wenste zich echter niet gewonnen te geven. De manschappen van Eric Meijers rechtten de rug en draaiden het duel in het laatste kwart volledig om. Eerst tekende Emir Smajic voor de 2-2, waarna invaller Job van Steen Achilles twaalf minuten voor tijd zelfs naar de zege leek te schieten. Vlak voor tijd sloeg het noodlot echter toch nog toe voor de thuisploeg door toedoen van Calvin Mac-Intosch: 3-3.

Jong PSV - Helmond Sport 3-0

Roy Hendriksen liet er geen gras over groeien op De Herdgang. De trainer van Helmond Sport paste nog binnen het half uur een dubbele wissel toe en had daar alle reden toe. Hendriksen zag zijn ploeg een modderfiguur slaan op bezoek bij Jong PSV, dat reeds binnen 24 minuten een 3-0 voorsprong had genomen. De in bloedvorm verkerende Albert Gudmundsson nam in de dertiende minuut de openingstreffer voor zijn rekening, waarna de Eindhovenaren het duel op slot gooiden door doelpunten van Sam Lammers en Joël Piroe. Helmond herpakte zich na de onderbreking enigszins en kwam uiteindelijk nog goed weg met een 3-0 nederlaag.

FC Den Bosch - RKC Waalwijk 1-1

Den Bosch was de bovenliggende partij in de openingsfase, maar slaagde er niet in het overwicht uit de drukken in doelpunten. RKC ging een stuk zorgvuldiger met zijn kansen om en kwam halverwege het eerste bedrijf op voorsprong via Kenny Anderson, wiens poging via een verdediger van de thuisploeg in het doel belandde. Fred Benson haalde het einde van de wedstrijd niet; de aanvaller kon in de blessuretijd inrukken met zijn tweede gele kaart. Vanaf de kant zag hij hoe Romero Regales diep in blessuretijd vanaf elf meter de eindstand bepaalde op 1-1.

Jong FC Utrecht – FC Eindhoven 3-1

De thuisploeg kende een droomstart tegen de ploeg van trainer Ricardo Moniz. Al na zeven minuten bracht Dani van der Mooit de beloften op een 1-0 voorsprong. Odysseus Velanas zorgde er na 24 minuten voor dat de laagvlieger uit de Jupiler League op rozen zat door de 2-0 te maken. In de rust greep Moniz in en bracht hij aanwinst Leonardo. De bezoekers kwamen sterk uit de kleedkamer en Rai Vloet tekende vlak na de thee voor de aansluitingstreffer. De Eindhovenaren hoopten op meer, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een nederlaag. Nick Venema bepaalde de eindstand op 3-1.

Fortuna Sittard – De Graafschap 3-2

Aan de hand van Sunday Oliseh heeft Fortuna Sittard de weg naar boven gevonden. Ook het geplaagde De Graafschap werd opzij gezet. De Limburgers kwamen al vroeg in de wedstrijd nog wel op achterstand door een benutte strafschop van Piotr Parzyszek, maar werden na een halfuur spelen een handje geholpen door Nathaniel Will, die het veld namens de Superboeren met rood moest verlaten. De stand was toen al gelijk getrokken door Djibril Dianessy. Door twee doelpunten van Emrah Bassan De Graafschap met nederlaag terug naar Doetinchem gestuurd. De eindstand werd bepaald op 3-2 door Bart Straalman.

Telstar – MVV 1-1

Gezien het verschil op de ranglijst moest het uitduel met Telstar geen problemen opleveren voor MVV. De Limburgers hadden het echter moeilijk tegen de ploeg uit Velsen, maar kwamen vlak na rust wel op voorsprong via Luis Pedro. Door een doelpunt van Jordi Tutuarima in blessuretijd werden de punten uiteindelijk gedeeld.