Jensen en Ünal bezorgen Twente de zege en Roda grote zorgen

Roda JC heeft de overwinning op FC Groningen van vorige week geen goed vervolg kunnen geven. Voor eigen publiek ging de ploeg van trainer Yannis Anastasiou hard onderuit tegen FC Twente. In Kerkrade werd het 0-3, mede door twee doelpunten van Fredrik Jensen. De Tukkers stijgen door de zege naar een gedeelde vierde plaats met FC Utrecht.

De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd en kreeg via Dani Schahin genoeg kansen om op voorsprong te komen. Maar het vizier van de Roda-voorhoede stond niet op scherp, waardoor de doelpunten uitbleven. Aan de andere kant had Jensen niet veel kansen nodig om tot scoren te komen. De Finse spits werd na een halfuur de diepte ingestuurd door Mateusz Klich en rondde bekwaam af. Nog voor rust zou hij de score verdubbelen. De achterhoede van Roda stond te slapen en liet hem volledig vrij. Oog in oog met Benjamin van Leer schoot Jensen raak: 0-2.

Na de thee zette Roda alles op alles om wat aan de score te doen en zodoende terug in de wedstrijd te komen. Maar Twente bleef relatief eenvoudig overeind en wist de score verder uit te breiden via Enes Ünal. De huurling van Manchester City werd weggestoken door Yaw Yeboah en schoot de derde Twente-goal tegen de touwen. Met nog ruim tien minuten op de klok was de wedstrijd gespeeld.

Door de nederlaag wordt Roda JC dieper in de zorgen gedrukt. De ploeg uit Kerkrade is terug te vinden op de zestiende plaats met 23 punten, slechts drie meer dan hekkensluiter Go Ahead Eagles, dat later dit weekend nog in actie komt tegen PEC Zwolle. ADO Den Haag, de nummer zeventien op de ranglijst, gaat op bezoek bij AZ.