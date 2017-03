Blind kijkt naar Belgisch competitiemodel: ‘Meer competitieve wedstrijden'

Anderlecht besloot de reguliere competitie afgelopen weekeinde met een eerste plaats, maar de Brusselaren weten zich nog niet verzekerd van het kampioenschap in de Jupiler Pro League. Door het Belgische competitiemodel zal Anderlecht de landstitel moeten veiligstellen in een kampioenspoule, waarin de bovenste zes ploegen uit de competitie deelnemen. Bondscoach Danny Blind pleit voor een nieuwe competitieopzet in de Eredivisie en zegt daarbij te kijken naar het Belgische model.

"Er is een meeting geweest waarin we in een breed kader hebben gediscussieerd over een nieuwe opzet", vertelde de coach van het Nederlands elftal vrijdag op een persconferentie. "Ik ben daar verder niet heel actief in, maar ik vind wel dat we meer competitieve wedstrijden moeten hebben. Dat creëer je door aan het eind van de rit die wedstrijden te spelen, met bijvoorbeeld de bovenste zes. Wedstrijden creëren waar het er meer om gaat, dat moeten we doen. Wedstrijden waarin je als speler gestraft wordt voor fouten."

"De verdedigers bij de topclubs in de Eredivisie worden niet gestraft, want de eerste kans gaat er bij de kleinere clubs vaak niet in", vervolgde Blind. "Als je beter wil worden, moet je gestraft worden voor je fouten. Internationaal krijg je dan een goal tegen of verlies je zelfs punten door één fout. Zo lang dat in Nederland niet gebeurt, moeten de verdedigers dat bij zichzelf oproepen en dat kan de een beter dan de ander. Dat geldt ook voor aanvallers trouwens", besloot de oefenmeester.