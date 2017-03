Hahn geïmponeerd door Ajax: ‘Maar ze gaan het zichzelf moeilijk maken’

Ajax plaatste zich donderdagavond op zeer overtuigende wijze voor de kwartfinales van de Europa League. De Amsterdammers wonnen voor eigen publiek met 2-0 van FC Kopenhagen en poetsten daarmee de 2-1 nederlaag uit de heenwedstrijd weg. Warner Hahn, dit seizoen door Excelsior gehuurd van Feyenoord, was onder de indruk van het optreden van de ploeg van Peter Bosz.

"Ik vond ze écht heel erg goed spelen", vertelt de doelman vrijdag aan het Algemeen Dagblad. De 24-jarige Hahn neemt het zondagmiddag met Excelsior in eigen huis op tegen Ajax, dat in 2007 voor het laatst verloor op Woudestein. "Als ze hier hetzelfde op de mat leggen, wordt het heel moeilijk voor ons", denkt de geboren Rotterdammer.

"Ze kunnen het goede gevoel van de winst meenemen. Maar ik denk dat ze het zichzelf moeilijk gaan maken", vervolgt Hahn. "Van 50.000 toeschouwers gisteren, gaan ze er nu naar 4.000. Ze spelen op kunstgras, op een kleiner veld. Heel de entourage is anders. Die omschakeling is het grootste probleem dat zij hebben. Na zo’n week is het fijner om tegen een grote ploeg te spelen."

Excelsior vecht momenteel tegen degradatie in de Eredivisie, maar de laatste weken zijn de Kralingers in prima vorm. Vorige week werd sc Heerenveen op een 4-1 nederlaag getrakteerd en Hahn is dan ook optimistisch over de kansen van zijn ploeg in het treffen met Ajax. "We moeten opnieuw lekker fel zijn, er kort op zitten en zonder angst spelen, want we hebben niets te verliezen. Dan is een stuntje mogelijk."