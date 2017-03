‘Ik ben Ajacied, maar ik zou een landstitel voor Feyenoord mooi vinden’

Danny Blind was in het verleden in diverse hoedanigheden werkzaam bij Ajax, maar de bondscoach van het Nederlands elftal zou kunnen leven met een kampioenschap voor aartsrivaal Feyenoord. De Rotterdammers liggen momenteel op koers in de Eredivisie voor de eerste landstitel sinds 1999.

"Natuurlijk heb ik twintig jaar bij Ajax gezeten en ben ik een beetje een Ajacied, maar ik vind het mooi als Feyenoord het wordt, dat meen ik echt", tekent De Telegraaf op uit de mond van de bondscoach. De voorsprong van koploper Feyenoord op Ajax bedraagt met nog acht competitiewedstrijden voor de boeg vier punten. Over ruim twee weken treffen de twee teams elkaar in de Amsterdam ArenA.

"Het wordt interessant in de Eredivisie. Het is nog niet gespeeld", vervolgt Blind. "De komende twee duels van Feyenoord, tegen sc Heerenveen en Ajax worden heel belangrijk. Dat soort wedstrijden zijn goed voor spelers, daar zouden er meer van moeten zijn."