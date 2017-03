‘Barcelona aandachtig toeschouwer tegen Kopenhagen voor zevental Ajacieden’

De interesse van Barcelona in Ajax-verdediger Davinson Sánchez is niet nieuw en dat scouts van de Catalanen donderdagavond tijdens het Europa League-duel met FC Kopenhagen (2-0) op de tribune zaten in de Amsterdam ArenA, mag dan ook geen verrassing genoemd worden. El Mundo Deportivo meldt vrijdag dat Barça ook de verrichtingen van Kasper Dolberg en vijf andere Ajacieden nauwlettend in de gaten houdt.

Sánchez kon afgelopen zomer al de overstap maken naar Barcelona, maar omdat hij daar in het tweede team terecht zou komen koos hij voor Ajax. Dit seizoen maakt de Colombiaanse mandekker een uitstekende indruk, ook op Barcelona. Scouts van de Spaanse grootmacht bekeken donderdagavond ook Dolberg, die de 2-0 voor zijn rekening nam. Technisch directeur Marc Overmars wordt niet warm of koud van de aanwezigheid van de Barcelona-scouts. Hij laat tegenover het eerder genoemde medium weten dat er scouts van wel 35 clubs op de tribune zaten voor Dolberg.

Mundo Deportivo meldt verder dat er nog vijf andere spelers van Ajax in de gaten worden gehouden. Joël Veltman, Donny van de Beek, Justin Kluivert, Davy Klaassen en Jaïro Riedewald staan op het lijstje. De twee laatstgenoemden kwamen donderdagavond niet in actie, Veltman viel al vroeg geblesseerd uit.