De Ligt hoorde verrassing bij ontbijt: ‘Daar krijg je een brok in je keel van’

Matthijs de Ligt is door bondscoach Danny Blind opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. De pas zeventienjarige verdediger maakt dit seizoen veel indruk in het shirt van Ajax en mag hopen op zijn debuut tegen Bulgarije of Italië later deze maand. Hij kreeg het nieuws te horen uit de mond van trainer Peter Bosz, die al langer op de hoogte was van de plannen van Blind.