AS Monaco benadrukt: ‘We kunnen niet beloven dat Mbappé blijft’

Kylian Mbappé is bezig aan een ongekend seizoen bij AS Monaco. De pas in december achttien jaar geworden aanvaller was deze voetbaljaargang al goed voor 17 doelpunten in 31 officiële duels. De crème de la crème van Europa zit achter 'de nieuwe Thierry Henry' aan en zou ook bereid zijn om grof geld voor de tiener neer te leggen.

Vadim Vasilyev is onder de indruk van de prestaties van Mbappé, die met Monaco jacht maakt op de landstitel en de winst van de Champions League. "Hij heeft een ongelooflijk potentieel", zo erkent de vice-voorzitter. "Hij is heel erg serieus, als persoon en als voetballer. Het is indrukwekkend om te zien hoe hij omgaat met alle aandacht van de media. Het begint eigenlijk uit de hand te lopen."

Kylian Mbappé kwam vorig seizoen niet verder dan één goal in veertien duels

"Hij heeft ouders die weten hoe deze wereld in elkaar steekt, ze zijn intelligent en ik ben ervan overtuigd dat hij op de juiste plek is om van zijn loopbaan en van zichzelf te genieten. Hij is het kind van de club", zo benadrukt Vasiliyev. "Hij is het beste voorbeeld van de kwaliteit van onze jeugdopleiding. Hij zorgt ervoor dat we trots kunnen zijn. We zijn al voorzichtig begonnen met gesprekken om Kylian langer te behouden. Hij is blij, alles gaat goed, we hebben een project en we hoeven niets anders te doen."

De plaatsing voor de kwartfinales van de Champions League betekent een forse financiële injectie. Hoe anders was het in de zomer van 2015, toen de club met tekorten kampte en spelers verkocht moesten worden. "Het budget is in balans. Ja, ik word vaak opgebeld. Maar ik luister niet. Ik onderhandel momenteel met geen enkele club over een van onze spelers. We focussen ons op het einde van het seizoen en daarna zien we wel."

"Dat maakt nou eenmaal onderdeel uit van een club als AS Monaco", vervolgt Vasilyev. "Spelers komen en gaan. Djibril Sidibé wilde liever voor Monaco dan Arsenal spelen, en nu zit hij in de selectie van het nationale elftal. En kan hij naar grote clubs in Europa. Dat verdient hij. Ik ben trots op ons project. We zijn goed bezig, zonder financiële druk. Vorig jaar gingen er geen spelers weg en konden we de selectie versterken. Dat is het bewijs dat we op een intelligente manier met transfers kunnen omspringen, zónder de druk dat spelers weggaan. Kan ik garanderen dat Mbappé blijft? Nee, dat kan ik niet beloven en dat kan de club ook niet beloven. Dergelijke beloftes bestaan niet in het voetbal, in ieders privéleven en in de samenleving. Ik kan daar geen antwoord op geven."