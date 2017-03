Uitnodiging voor De Ligt verrast Bosz niet: ‘Ik kende de plannen’

Peter Bosz is niet verrast door de oproep van Matthijs de Ligt voor het Nederlands elftal. De zeventienjarige centrale verdediger werd vrijdagmiddag door bondscoach Danny Blind opgenomen in de selectie voor de duels met Bulgarije en Italië. Bosz erkent dat hij met Blind al enige tijd contact had over De Ligt.

“Dus ik was op de hoogte van zijn plannen”, aldus Bosz op de clubwebsite. “Iedereen vraagt nu naar Matthijs. Dat is logisch want het is bijzonder wat Matthijs presteert op zeventienjarige leeftijd. Mensen doen hem te kort door alleen maar naar zijn prestatie van gisteren te kijken. Hij traint sinds de zomer mee met ons en heeft inmiddels al dertien officiële duels gespeeld waarvan vier internationaal.”

De Ligt is niet de enige Ajacied in de selectie van Oranje, want ook Davy Klaassen, Joël Veltman, Kenny Tete en Nick Viergever ontvingen een uitnodiging. “Ik ben trots op alle spelers die geselecteerd zijn, niet alleen op de Nederlanders. Daar mogen we als Ajax trots op zijn”, aldus Bosz. De oefenmeester zag zijn Ajax tijdens de loting in Nyon gekoppeld worden aan Schalke 04, voor de kwartfinale in de Europa League.

“Mijn eerste gedachten bij Schalke zijn: grote club uit een topcompetitie”, gaat de coach verder. “Ze hebben veel internationale ervaring en een groot, modern stadion. We moeten het huidige elftal goed analyseren. Dat is de taak van Tonnie Bruins Slot. Ik houd me daar nu niet mee bezig. We richten ons vanaf nu weer op de competitie.” In die Eredivisie neemt de huidige nummer twee van de ranglijst het zondag op tegen Excelsior.