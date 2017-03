Sneijder: ‘Ik heb er nooit over nagedacht om Turkije te verlaten’

Wesley Sneijder is niet van plan om Galatasaray te verlaten. Diverse media in Turkije meldden dat de aanvallende middenvelder ontevreden is in de Türk Telekom Arena en misschien weg zou willen, maar de 32-jarige Sneijder spreekt dat nu in gesprek met Sporx tegen.

“Ik woon hier en houd heel erg veel van Turkije. Mijn gezin is hier ook erg gelukkig. Ik heb er nooit over nagedacht om Turkije te verlaten. Ik weet ook niet waar alle geruchten vandaan komen, in ieder geval niet van mij. Het is ons doel om dit seizoen zoveel mogelijk punten te pakken om ons te plaatsen voor Europees voetbal”, aldus Sneijder.

Onder meer FANATIK en Sabah meldden zaterdag nog dat Galatasaray de 126-voudig international van het Nederlands elftal in de zomer wil verkopen. De huidige nummer drie van de Süper Lig zou een vraagrpijs van vierenhalf miljoen euro hanteren, maar dat is door de directie (nog) niet bevestigd.