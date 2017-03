‘Ik was niet bezig met Oranje, maar ben er uiteraard erg blij mee’

Jens Toornstra kan zijn derde en vierde interland spelen. De aanvallende middenvelder van Feyenoord is door Danny Blind immers opgeroepen voor de wedstrijden tegen Bulgarije en Italië en dat vindt Giovanni van Bronckhorst, de trainer van de Rotterdammers, meer dan terecht.

Van Bronckhorst gaf op de persconferentie voor het duel met sc Heerenveen aan dat hij Toornstra ‘constant’ vindt presteren: “Hij heeft het zelf afgedwongen.” De 27-jarige Toornstra is zelf uiteraard ook verguld met de uitnodiging: “Ik was er niet zo mee bezig. Maar je weet dat je goed in je vel zit, dat het goed gaat. Ik ben er uiteraard erg blij mee.”

Toornstra maakte in juni 2013 in de oefeninterland tegen Indonesië zijn debuut voor het Nederlands elftal, nadat hij al eens had meegetraind in de aanloop naar de WK-kwalificatieduels met Andorra en Roemenië. In dienst van Feyenoord speelde Toornstra tot dusverre 100 wedstrijden en daarin kwam hij tot 23 doelpunten.